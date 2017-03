30. März 2017, 18:30 Uhr Schule Dschungelcamp statt Unterricht - Lehrerin verurteilt









Feedback

Anzeige

Eine Lehrerin begleitete ihre Tochter ins RTL-Dschungelcamp - und ließ sich dafür krankschreiben.

Ein Fernsehzuschauer zeigte die Frau an, nun hat sie ein Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Von Thomas Hahn , Soltau

Ein Wesen aus einer anderen Welt sitzt vor Saal zwölf im Amtsgericht von Soltau. Nathalie Volk wirkt im Flur des nüchternen Justizgebäudes wie eine Märchenprinzessin, die sich in den falschen Film verirrt hat. Und im Grunde ist es ja auch so: Nathalie Volk, 20, von Beruf Model und Glamour-Mädchen, wäre an diesem warmen Frühlingsdonnerstag sicher lieber woanders hingegangen als ins Amtsgericht ihres Jugendwohnorts Soltau zum Prozess gegen ihre Mutter, die für sie, die Märchenprinzessin, ein unrichtiges Gesundheitszeugnis benutzt haben soll.

Aber jetzt sitzt Nathalie Volk dort in ihrem schicken Gewand mit rotem Blazer und einer Art Tüll-Röckchen und schaut hinter großen Sonnenbrillengläsern ins Leere. Am Vormittag hat sie als Zeugin ausgesagt. Nun wartet sie auf das Urteil der Richterin. Muss die Mutter ins Gefängnis, weil sie die Tochter zu deren Einsatz im Dschungel-Camp des Fernsehsenders RTL nach Australien begleitete, statt ihren Job als Mathematik- und Physik-Lehrerin am Gymnasium Soltau zu versehen?

Sie muss nicht ins Gefängnis, das war die gute Nachricht für die Familie Volk. Sogar der Staatsanwalt war nach der Beweisaufnahme der Meinung, dass eine Geldstrafe - die das Gericht dann auch verhängte - ausreichend sei. Die Amtsrichterin sprach die Lehrerin schuldig, ein unrichtiges Gesundheitszeugnis verwendet zu haben für die Australien-Reise im Januar 2016, und verurteilte sie zu einer Zahlung von 140 Tagessätzen zu je 70 Euro.

Der Fall kam durch die Anzeige eines Fernsehzuschauers aus Hannover auf. Er veranlasste Niedersachsens Schulbehörde, die Lehrerin zu suspendieren. Und er hat ein ziemliches Medienecho hervorgerufen.

Anzeige

Das lag natürlich an Nathalie Volk, die nach ihrem vierten Platz bei der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" in der Saison 2013/14 eine beachtliche Karriere als Sternchen gemacht hat. Die Boulevard-Medien sind sehr an ihr interessiert. Dass sie indirekt betroffen war von diesem Rechtsstreit, brachte neue Schlagzeilen - und sogar interessante Fotos: Als Nathalie Volk zum ersten der zwei Prozesstage erschien, posierte sie auf der Treppe des Justizgebäudes mit gutem Instinkt für den richtigen Kameramoment. Ein Hauch von großer weiter Welt flutete den Eingangsbereich des Soltauer Amtsgerichts.