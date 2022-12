Wissenschaft in Russland

Demonstranten gegen den Ukrainekrieg müssen in Russland mit ihrer Verhaftung rechnen. Und werden dabei oft hart angepackt wie hier im März in Moskau. Auch gegen Wissenschaftler wurden schon Gefängnis- oder Geldstrafen verhängt.

Von Dmitry Rider

Schon vor Kriegsbeginn erlebte die russische Wissenschaft eine durchwachsene Phase. Einerseits kehrten nach der Krise in den 1990er-Jahren einige Wissenschaftler nach Russland zurück. Im Jahr 2010 wurde in der Region Moskau das wissenschaftliche und technologische Innovationszentrum "Skolkowo" gegründet und als russisches Silicon Valley beworben. Andererseits blieb die Finanzierung der Wissenschaft auf einem niedrigen Niveau stecken: 2021 betrugen die Ausgaben für die Wissenschaft ein Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts. In Deutschland werden jährlich mehr als drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung aufgewendet.