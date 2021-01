Von Katrin Blawat

Manchmal hilft ein Frosch als Vorbild. Jenes Tier aus der Äsop'schen Fabel, das in einen Milchtopf fällt, keine Ahnung von den Aggregatzuständen verschiedener Milchprodukte hat - und sich dennoch voller Hoffnung so lange abmüht, bis es die Milch zu einem soliden Butterstück gestrampelt hat. Darüber kann der Frosch aus dem Topf in die Freiheit klettern.