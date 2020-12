Von Werner Bartens

Preisfrage - unter den Einsendern wird ein handgeschnitztes Corona-Scrabble für die Pandemie-Vokabeln des Jahres verlost: Wer verhält sich gerade trotziger und kindischer? Bayerns Schärfer-strenger-Söder-Ministerpräsident, der nach dem Motto zu verfahren scheint, was bisher nicht funktioniert, klappt, wenn man es nur umso doller einfordert. Klar, zeigt ja die Lebenserfahrung, dass die Wand nachgibt, wenn man oft genug mit dem Kopf dagegen rennt. Oder doch diese widerborstigen Menschen, die sich nicht an die staatlichen Vorgaben und Appelle halten und der pubertären Logik anhängen, dass etwas unbedenklich sein muss, wenn es nicht verboten ist. Sonst wäre es schließlich nicht erlaubt. Sicher, so wie es auch nicht verboten ist, mit Fön in die Badewanne zu steigen oder sich nur von Marzipanschweinen zu ernähren.