Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die Körpertemperatur wird sogleich um fünf Grad nach unten gekühlt, wenn man diese Boutique in Inglewood betritt, und das ist freilich kein Zufall. Der Typ am Eingang fragt, ob das Leben gut zu einem sei, und dann sagt er, dass man diesen Tag locker angehen und sich keinesfalls stressen solle. Zu hören ist "Gin and Juice", die West-Coast-Hymne des Lifestyle-Gesamtkunstwerks Snoop Dogg; der Refrain handelt davon, im Cabrio durch LA zu fahren, einen Joint zu rauchen, an Gin mit Erdbeer- und Zitronensaft zu nuckeln und sich locker zu machen - aber dann doch bitteschön das Geschäft nicht zu vergessen.