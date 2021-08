Interview von Barbara Hordych

Das Büro von Wolfgang Heckl befindet sich in der Bibliothek, die dem Eingang zum Deutschen Museum gegenüberliegt. Im ersten Stock führt der Weg zum Generaldirektor vorbei an Ölgemälden, die frühe Ansichten des Deutschen Museums zeigen - vom noch provisorischen Bau im Jahr 1914 bis zur Eröffnung des Museums am 5. Mai 1925. Dieses Bild ist eine Leihgabe von Heckl selbst. Der Professor für Experimentalphysik ist ein begeisterter Sammler, wovon die Jukeboxen und Radios in seinem weiträumigen Arbeitszimmer zeugen.