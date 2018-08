1. August 2018, 19:01 Uhr Recycling Mit Mehrweg-Wurstverpackung gegen Umweltverschmutzung

Jetzt gibt es die Wurst auch unverpackt - zumindest in einem Testmarkt in Büsum.

Der Handelskonzern Edeka testet ein neues Konzept, das den Plastikmüll vermeiden soll.

In einer Filiale in Schleswig-Holstein können Kunden künftig Wurst und Käse in einer Mehrwegdose kaufen. Später könnten weitere Märkte folgen.

Umweltschützer hoffen, dass der Vorstoß auch andere Unternehmen zum Umdenken bringt.

Von Marlene Thiele

"Zero Waste", der Verzicht auf Abfall, ist der neueste Ökotrend: Gemüse ins Gemüsenetz, Spaghetti in die Mehrwegdose, Nüsse ins Einmachglas. Was in speziellen Unverpackt-Läden funktioniert, ist im herkömmlichen Supermarkt unmöglich. Bis auf einige Früchte und Gemüsesorten ist alles verpackt, manche Waren sind sogar mehrfach eingeschweißt. Auch an der Frischetheke gibt es die geschnittenen Scheiben nur als Päckchen aus Folie und Papier.

In einer Edeka-Filiale im schleswig-holsteinischen Büsum ändert sich das nun: Künftig können Kunden an der dortigen Bedientheke Wurst und Käse in einer Mehrwegdose kaufen. Einmalig muss die Dose bezahlt werden, danach kann sie bei jedem Einkauf abgegeben und durch eine gereinigte Dose ersetzt werden. So stellt Edeka sicher, dass die Mehrwegdosen stets den hygienischen Vorschriften entsprechen und keine verunreinigten Boxen mit der Ware in Berührung kommen.

"Das neue System ist einfach, praktisch und hilft dabei, Einwegverpackungen aus Plastik oder Papier zu vermeiden", so Rolf Lange, Sprecher der Edeka-Zentrale. Bei dem Vorstoß handelt es sich um ein Pilotprojekt, entwickelt aus verschiedenen Systemen, die bereits in anderen Edeka-Märkten eingesetzt werden. So gibt es in einer Filiale in Lüneburg schon seit 2016 austauschbare Frischeboxen, die laut Inhaberin Meike Bergmann "begeistert" angenommen wurden. Das Konzept wurde nun von der Edeka-Zentrale und dem WWF auf alle lebensmittelrechtlichen Vorgaben überprüft, um es später flächendeckend einzusetzen.

Seit 2012 kooperiert Edeka mit der Umweltorganisation WWF. Das Ziel ist, den ökologischen Fußabdruck des Einzelhändlers deutlich zu reduzieren, indem nachhaltiger mit Ressourcen wie Wasser und Energie umgegangen wird und mehr umweltverträgliche Produkte ins Sortiment aufgenommen werden. Seit 2015 steht auch die Vermeidung von Verpackungsmüll auf der Agenda, zum Beispiel durch Mehrwegsysteme wie an der Wursttheke in Büsum.

"Das ist eine längst überfällige Lösung", sagt Sandra Schöttner von der Umweltorganisation Greenpeace. "Endlich lässt sich der Handel etwas einfallen, um den Plastikmüll zu reduzieren." Dass die Mehrwegdosen ebenfalls aus Plastik sind, ist für die Meeresbiologin zweitrangig. Viel wichtiger sei, dass sich überhaupt etwas tue, und zwar gerne auch an den Fisch- und Fleischtheken oder an den Salatbars. "Der Verbraucher muss seinen Einkauf dann natürlich etwas vorausschauender planen, aber ein bisschen Selbstdisziplin gehört eben auch dazu." Schöttner hofft, dass so ein Vorstoß auch andere Märkte dazu bringt, etwas gegen die vielen Verpackungen zu tun.