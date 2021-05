Von Clara Thier

Konsum bedeutet oft Kontrollverlust: Jeder kann zwar entscheiden, was er kaufen will, aber nicht darüber, wie zum Beispiel ein T-Shirt entsteht - zumindest nicht direkt. Dabei kaufen Menschen weltweit immer mehr Kleidung, 2015 schon doppelt so viel wie noch im Jahr 2000. Es gibt bereits eine Vielzahl an Siegeln, die über die Herstellung informieren sollen, immer mehr auch von der Textil- und Bekleidungsindustrie selbst. Angesichts des anstehenden Lieferkettengesetzes prognostiziert Sandra Dusch Silva, Referentin für nachhaltige Lieferketten der Christlichen Initiative Romero (CIR), einen Boom auf dem Markt der Nachhaltigkeitsinitiativen. Doch unter den Siegeln befinden sich auch viele schwarze Schafe. Was Verbraucher wissen sollten: