Von Clara Thier

"Ihr seid doch verrückt", diesen Satz hat die Designerin Sarah Kürten oft zu hören bekommen. Faire Mode, in Deutschland entworfen und auch hier genäht? Für viele in der Branche ist das offenbar unvorstellbar. Doch Sarah Kürten hat sich nicht beirren lassen. Gemeinsam mit dem Designer Oguzhan Deniz hat sie in den vergangenen fünf Jahren das Modelabel Wiederbelebt aufgebaut. Produziert wird komplett vor Ort in Stuttgart. Der Name ist Programm: Kürten und Deniz kaufen Stoffreste aus der Überproduktion anderer Modeunternehmen auf, um ihnen eine zweite Chance zu geben.