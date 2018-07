30. Juli 2018, 06:31 Uhr Dürre Bauernverband fordert eine Milliarde Euro wegen Ernteausfällen

Angesichts der Hitzeschäden fordert Bauernpräsident Rukwied finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern in Höhe von einer Milliarde Euro.

Zudem spricht er sich für eine steuerfreie "Risikoausgleichsrücklage" aus, mit der die Bauern für schwierige Jahre vorsorgen könnten.

Die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt macht die industrielle Landwirtschaft mitverantwortlich für die Klimakrise und ihre weltweiten Folgen.

Bevor Bund und Länder am Dienstag über die Folgen der Dürre für die Landwirtschaft beraten, hat Bauernpräsident Joachim Rukwied finanzielle Unterstützung gefordert.

"Eine Milliarde Euro wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir fordern jetzt Liquiditätshilfen, damit wir Betriebe, deren Ertrag mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt der letzten Jahre liegt, direkt unterstützen können." Zudem müsse eine Risikoausgleichsrücklage eingeführt werden - sodass Landwirte in guten Jahren nicht den kompletten Gewinn versteuern und so Rücklagen bilden können.

Nach Darstellung von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) ist das Bild in der Landwirtschaft derzeit sehr unterschiedlich. Während die Winzer mit einem sehr guten Jahrgang rechnen dürften, treibe manche Landwirte die Sorge um ihre Existenz um, sagte sie am Sonntagabend. Klöckner will das Kabinett am Mittwoch über die Auswirkungen der Dürre auf die Landwirtschaft informieren.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Die Regierung müsse einen Aktionsplan vorlegen, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa am Samstag. "Wer angesichts der europaweiten Hitzewelle die Klimakrise immer noch ignoriert, handelt mindestens fahrlässig." Die industrielle Landwirtschaft sei mitverantwortlich für die Klimakrise und ihre weltweiten Folgen wie Dürren, Stürme und Hochwasser. "Es ist ein Skandal, dass die Landwirtschaftsministerin und der Bauernverband noch immer der Meinung sind, die Landwirtschaft in Deutschland müsse von einer fortschrittlichen Klimapolitik ausgenommen werden", kritisierte die Fraktionsvorsitzende.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock forderte angesichts der Hitzewelle in Europa einen neuen "Klimarealismus", um dieser Krise zu begegnen. In einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger sprach sie sich für "ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, einen CO2-Preis, den Abschied vom fossilen Verbrennungsmotor und die verordnete Abschaltung von alten Kohleblöcken" aus. Wenn man jetzt nicht anfange, massiv CO2 zu reduzieren, "dann sind wir in ein paar Jahren gezwungen, disruptive Schritte zu gehen - mit massiven gesamtgesellschaftlichen Kosten", schrieb Baerbock. "Je später wir handeln, desto teurer wird's", schrieb die Grünen-Vorsitzende.