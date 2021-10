Der französische Unternehmer Bernard Tapie ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Krebserkankung im Kreis seiner Angehörigen gestorben gestorben. Dies teilte seine Familie über die französische Zeitung La Provence mit.

Der Geschäftsmann und ehemalige Politiker ist in Deutschland vor allem als Eigentümer von Adidas bekannt. Tapie erwarb 1990 die Aktienmehrheit an dem Sportartikel-Unternehmen und verkaufte sie einige Jahre später wieder. Der Verkauf beschäftigte jahrelang die Gerichte. Tapie wurde Betrug und Hinterziehung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Erst im Sommer 2019 wurde er in der Adidas-Affäre freigesprochen.

Olympique Marseille wurde in die 2. Liga strafversetzt

Tapie war in Frankreich eine schillernde Figur, die aber auch Negativschlagzeilen machte. Nach dem Gewinn des fünften Ligatitels mit Olympique Marseille in Folge kam 1993 heraus, dass Funktionäre vor dem Spiel gegen Valenciennes Schmiergelder gezahlt hatten. Der Titel wurde aberkannt, der Club 1994 in die 2. Liga strafversetzt. Ende der 1990er Jahre folgte eine Haftstrafe unter anderem wegen Bestechung und Unterschlagung.

Tapie wurde am 26. Januar 1943 in Paris in einfache Verhältnisse geboren. Der studierte Ingenieur war auch als Schauspieler tätig. Während der Präsidentschaft seines Freundes François Mitterrand wurde er Minister für Städteangelegenheiten.