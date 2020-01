Bahn verspricht nahtloses Wlan in allen Zügen und Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, ihr Wlan-Angebot für Reisende im Fernverkehr deutlich zu verbessern. Derzeit werde ein zusammenhängendes Netz aufgebaut. "Wir sprechen über ein durchgängiges nahtloses Wlan-Netzwerk für alle Züge und Bahnhöfe", bestätigte die Bahn-Sprecherin für Digitalisierung, Sonja Stötzel, der SZ. Handys, mit denen das ICE-Wlan genutzt wird, sollen sich bei der Ankunft am Bahnhof automatisch ins dortige Netz einloggen und umgekehrt.

Es werde "aktuell am Aufbau der Infrastruktur gearbeitet", sagte Stötzel, womit eine Umsetzung schon in diesem Jahr geplant sei. Nicht beeinflussen könne die Bahn allerdings die Mobilfunkversorgung entlang der Strecke. Nun sehe die Bahn die Mobilfunkbetreiber und die Politik am Zug. Sprich: Kunden haben überall Wlan, aber nicht überall gutes.

Seit dem Neujahrsmorgen können Bahnkunden zudem günstigere Tickets für den Fernverkehr kaufen. Die Preise sind nach Angaben des bundeseigenen Konzerns um zehn Prozent gesunken. Damit gebe die Bahn die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuersenkung vollständig an die Kunden weiter.

Die Senkung ist ein Teil des Klimapakets der Bundesregierung, mit dem der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden soll. Dazu gehören zahlreiche weitere Maßnahmen: Wer etwa in seinem Haus ein neues Fenster einbauen lassen will oder Geld für ein wärmedämmendes Dach ausgibt, bekommt ab heute einen Steuerbonus. Das Paket beinhaltet außerdem ab 2021 einen CO₂-Preis von 25 Euro pro Tonne. Zudem soll die Pendlerpauschale für Arbeitnehmer mit längeren Wegstrecken ab 2024 noch einmal steigen.