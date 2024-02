Für sie: Die Ehegöttin

Kennt jede Frau: Den Mann bei einer wichtigen Sache unterstützen müssen, also zum Beispiel bei der Verleihung des Goldenen Zementspachtels oder dem Launch einer überflüssigen App. Meistens hängt das eigene ökonomische Schicksal wegen Ehe ja auch immer ein bisschen von derlei Anlässen ab - oder man macht es aus Liebe. Egal, man hat ja keine Ahnung von Paragrafen und Zement, muss aber die ganze Zeit charmant lächeln, weswegen man immer ein bisschen aussieht wie Ellenbogen-Deko. Bei prominenten Leuten ist die Sache auch nicht anders, wie wir bei der Londoner Premiere von Matthew Vaughns neuem Film "Argylle" feststellen konnten. Seine wunderschöne Frau, ungleich berühmter als er, hat sogar die Familienkatze Chip in einem Rucksack mitgebracht, weil Chip eine Rolle in dem Film hat. Außerdem hat sie sich in eine Versace-Robe geschossen, mit zum Filmtitel passendem Argyle-Muster, allerdings in Metallic-Version, an den Körperseiten eingerahmt in Spitze. Es ist eigentlich das perfekte Kleid für den neuen Tiktok-Trend #mobwife, über den jetzt alle reden und den nie jemand tragen wird: Der Mob Wife Look ist inspiriert von den Heldinnen aus der "Sopranos"-Serienkultur. Also: zu tiefe Ausschnitte, zu enge Minis, viel Bling und Leo-Muster. Aber einer Claudia Schiffer kann selbst Silber in Kombination mit gelber Spitze nichts anhaben, ihre überirdisch seifensaubere Schönheit ist durch nichts zu entstellen. Trotzdem symbolisiert diese Robe neben dem Ehemann im Straßenlook natürlich, wer in dieser Beziehung das Sagen hat. Insofern ist dieser Auftritt einerseits eine Panne, weil er den Protagonisten in den Schatten stellt. Andererseits ist #mobwife vielleicht gar kein Look, sondern eine Lebenseinstellung.