Mersad Selimbegovic wurde nach dem gelungenen Start seines SSV Jahn Regensburg in die zweite Fußball-Bundesliga nicht euphorisch. "In Summe war es ein Spiel, das man anschauen konnte. Es war keine große Kunst. Es war ein richtiger Kampf. Und es war okay für den ersten Spieltag", resümierte der Trainer nach dem 2:0 (1:0) beim von Corona-Fällen gebeutelten SV Darmstadt 98. Er war "zufrieden mit den drei Punkten", mit dem Spiel seiner Mannschaft dagegen noch nicht komplett. Aber am ersten Spieltag könne halt "noch nicht alles passen".

Die Tore vor 4000 Zuschauern am Böllenfalltor erzielten der vom FC Bayern ausgeliehene Sarpreet Singh (21. Minute) und Kapitän Benedikt Gimber (61.). Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel, verpassten aber etwa bei einem Pfostenschuss von Erich Berko in der 12. Minute das 1:0. "Wir haben ein paar grobe Fehler gemacht, für die wir nicht bestraft worden sind", sagte Selimbegovic. Das erste Tor für den Jahn hatte sich nicht angedeutet, in der Folgezeit verdienten sich die Oberpfälzer aber die Führung und hätten durchaus noch nachlegen können. Andreas Albers vergab die zunächst beste Möglichkeit (29.). In der Pause "haben wir ein bisschen justiert", schilderte Selimbegovic. Man habe Darmstadt das Spiel mehr überlassen und zugleich "die Räume ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und die brenzligen Situationen vor unserem Tor haben wir entschärft." Der Treffer von Gimber aus 20 Metern in den linken Torwinkel entschied die Partie.