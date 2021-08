Zweitligist Werder Bremen ist bei der Suche nach Verstärkung für die Offensive fündig geworden. Marvin Ducksch wechselt vom Ligakonkurrenten Hannover 96 an die Weser. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Sie soll laut Medienberichten 3,5 Millionen Euro betragen. "Wir haben uns längere Zeit um ihn bemüht, nun hat sich unsere Geduld und Beharrlichkeit ausgezahlt", sagte Sportchef Frank Baumann. Nach dem Bundesliga-Abstieg folgte beim wirtschaftlich angeschlagenen Klub ein personeller Umbruch, in dessen Folge unter anderem die Offensivspieler Milot Rashica, Davie Selke und Joshua Sargent den Verein verließen. Ducksch, der in 109 Zweitligaspielen für Hannover 96, Holstein Kiel und den FC St. Pauli 50 Treffer erzielte, soll die entstandene Lücke im Sturm ausfüllen.