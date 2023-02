Der Hamburger SV bleibt in der zweiten Liga an Spitzenreiter Darmstadt 98 dran. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter siegte im Nord-Duell beim FC Hansa Rostock am Sonntag mit 2:0 (1:0). Mit nun 40 Punkten liegt der HSV zwei Zähler hinter Darmstadt und vier Punkte vor Platz drei. Ludovit Reis in der 40. Minute und Andras Nemeth in der Nachspielzeit erzielten die entscheidenden Tore. Die Schlussphase bestritt Rostock wegen einer gelb-roten Karte für Damian Roßbach in Unterzahl. Tabellenführer Darmstadt hatte bereits am Freitag 4:0 beim SV Sandhausen gewonnen. Den Aufstiegs-Relegationsrang belegt weiterhin der 1. FC Heidenheim. Die Baden-Württemberger verloren allerdings 0:2 bei Eintracht Braunschweig und ermöglichten Kaiserslautern und Paderborn, näher heranzurücken.