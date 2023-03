Erling Haaland wird wegen einer Leistenverletzung die kommenden Spiele der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation verpassen. Dies teilte der Verband am Dienstag mit. Demnach habe der Torjäger von Manchester City nach dem Viertelfinale im FA Cup gegen den FC Burnley (6:0) am Samstag Schmerzen verspürt. Nach seinen fünf Toren am vergangenen Dienstag im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (7:0) hatte er gegen Burnley dreimal getroffen.

Auch der FC Bayern, am 11. April Gegner von ManCity im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League, bangt um seinen Mittelstürmer. Eric Maxim Choupo-Moting muss anderthalb Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund auf seine Länderspiele mit Kamerun verzichten. Wegen Rückenproblemen sagte der 33-Jährige seine Teilnahme ab. Choupo-Moting hatte bereits beim 1:2 der Münchner in Leverkusen gefehlt. "Er hat aktuell große Probleme im Rücken", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Auch Jamal Musiala (Muskelfaserriss) ist verletzt.