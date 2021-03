Der frühere FC-Bayern-Stürmer Ivica Olic ist neuer Trainer von ZSKA Moskau. Er ersetzt den zurückgetretenen Viktor Gontscharenko. "Willkommen daheim!", kommentierte der Klub die Rückkehr des Kroaten Olic. Der 41-Jährige, der auch für den Hamburger SV, die Bayern und Wolfsburg spielte, hatte von 2003 bis 2006 für ZSKA in 116 Spielen 44 Tore erzielt und war in dieser Zeit dreimal russischer Meister, zweimal Pokalsieger und einmal Uefa-Cup-Sieger. Sein Debüt als Trainer beim aktuellen Tabellenfünften ist am 4. April gegen Tambow.