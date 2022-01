Fußballprofi Marvin Stefaniak, 26, wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Drittliga-Vorletzten Würzburger Kickers. Stefaniak wechselte 2017 von Dynamo Dresden nach Wolfsburg, kam für den VfL aber nie in der Bundesliga zum Einsatz. In den vergangenen Jahren wurde er an Nürnberg, Fürth und Dresden verliehen. Zurück bei den Kickers ist auch Peter Kurzweg. Der 27-Jährige, der von 2015 bis 2017 und 2018/19 das Würzburger Trikot trug, kehrt ablösefrei vom FC Ingolstadt zurück.