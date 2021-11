Der Fußball-Drittligist Würzburger Kickers hat Sebastian Neumann am Donnerstag als neuen Sportdirektor vorgestellt. "Es ist ein guter Tag für die Kickers", sagte Vorstandsvorsitzender Christian Jäger und nannte Neumann "engagiert und integer". Der 30-Jährige spielte zwischen 2016 und 2018 selbst für Würzburg und führte die Mannschaft in dieser Zeit als Kapitän an. Verletzungsbedingt beendete er seine Karriere vor knapp zwei Jahren beim MSV Duisburg und kehrte zur Jahresmitte 2020 an den Dallenberg zurück, um bei den Kickers im Nachwuchsleistungszentrum einzusteigen. Nun übernimmt Neumann also jene Aufgaben auf der Führungsebene, die zuletzt in das Ressort von Sportvorstand Sebastian Schuppan fielen. Schuppan war Anfang Oktober im Zuge der Entlassung von Trainer Torsten Ziegner ebenfalls freigestellt worden.