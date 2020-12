Nach einem Corona-Fall bei den Würzburger Kickers sind die letzten beiden Zweitligaspiele der Unterfranken in diesem Fußball-Jahr abgesagt worden. Wie der Tabellenletzte am Mittwoch mitteilte, ist ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspieler-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Details zur Person wurden nicht genannt. Das Gesundheitsamt Würzburg hat demnach für 14 Spieler der Kickers "bis auf Weiteres" Quarantäne angeordnet. Damit wurde sowohl die für Mittwochabend (18.30 Uhr) angesetzte Partie gegen den FC St. Pauli als auch das Gastspiel beim SV Darmstadt 98 am Samstag (13 Uhr) abgesagt.

Damit gehen die Unterfranken in jedem Fall mit nur vier Punkten und als abgeschlagener Tabellenletzter in die Winterpause. Und der Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz, der derzeit sieben Zähler beträgt, könnte noch weiter anwachsen. Gerade in das Heimspiel gegen den Vorletzten St. Pauli hatten die Kickers die Hoffnung auf eine Wende zum Besseren gesetzt. "Jetzt geht es einfach um Eier", hatte Trainer Bernhard Trares nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gesagt. "Wir haben die Chance, das Blatt in eine andere Richtung zu drehen. Es gibt nur eins: Wir müssen dieses Spiel gewinnen."

Das ist nun mangels Spiel nicht möglich. Planmäßig sollen die Kickers im neuen Jahr, am 2. Januar (13 Uhr), mit der Heimpartie gegen den Karlsruher SC den Betrieb wieder aufnehmen. "Die Mannschaft war total fokussiert auf das heutige Spiel, wir sind aufgrund des hohen Stellenwerts der heutigen Begegnung gegen den FC St. Pauli gestern sogar extra in unser Team-Hotel gegangen", berichtete der Würzburger Sportvorstand Sebastian Schuppan. "Aber es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst." Die Würzburger stehen nach eigenen Angaben wegen einer Neuansetzung weiter mit dem Gesundheitsamt Würzburg und der Deutschen Fußball Liga im Austausch. Die Delegation des FC St. Pauli war bereits nach Würzburg angereist, als sie von dem Ausfall der Partie erfuhr. Bis zur offiziellen Absage durch die Deutsche Fußball-Liga blieb sie in ihrem dortigen Hotel.

In der vergangenen Woche war bereits bei einem Fußballer der Würzburger Kickers ein positives Testergebnis aufgetreten. Er gehörte aber offenbar nicht zum Kader der vergangenen Spiele. Das örtliche Gesundheitsamt verzichtete damals jedenfalls darauf, die gesamte Mannschaft in Quarantäne zu schicken. In dieser Zweitligasaison mussten wegen Corona-Fällen schon zwei andere Spiele neu angesetzt werden. Das betraf die Partien Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue (3:0) und VfL Osnabrück gegen Darmstadt (1:1).