Die Brasilianer starten gut in die WM-Qualifikation, auch die deutsche U21 feiert einen deutlichen Sieg. Die Bayern-Basketballer gewinnen in der EuroLeague gegen Alba.

Meldungen in der Übersicht

Fußball, Südamerika: Der fünfmalige Weltmeister Brasilien ist mit einem 5:0 (2:0) gegen Bolivien in die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar gestartet. Zwei Treffer für die Selecao, die in Sao Paulo mit Superstar Neymar antrat, erzielte der frühere Hoffenheimer Bundesligaprofi Roberto Firmino (29./48.). Die weiteren Tore kamen von Marquinhos (15.) und dem ehemaligen Bayern-Spieler Philippe Coutinho (72.), der Bolivianer Jose Carrasco sorgte mit einem Eigentor für das zwischenzeitliche 4:0 (65.). Das nächste Spiel in der WM-Quali bestreitet Brasilien am kommenden Dienstag in Lima gegen Peru.

U21, Länderspiel: Deutschlands U21-Fußballer haben unbeeindruckt vom Corona-Wirbel um die Mannschaft mit einem klaren Auswärtssieg einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum angestrebten EM-Ticket gemacht. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitag dank einer konzentrierten Leistung verdient mit 5:0 (3:0) in Moldau durch und sammelte wichtige Punkte in der Qualifikation. "Diese Leistung war nicht zu erwarten, das ist nicht selbstverständlich", sagte Kuntz.

Doppeltorschütze Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht traf nach einem Torwartfehler (18. Minute) und per Foulelfmeter (25.), den er selbst herausgeholt hatte. Kölns Salih Özcan (42.), der Mainzer Jonathan Burkardt (67.) und U21-Debütant Dominik Kother (90.+2) erhöhten. "Wir haben nicht fehlerfrei gespielt", urteilte Trainer Kuntz. "Aber das Engagement und die Einsatzbereitschaft, das war heute überragend."

Basketball, Euroleague: Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague das deutsche Duell mit Meister Alba Berlin klar gewonnen und ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Neu-Trainer Andrea Trinchieri setzte sich in der deutschen Hauptstadt souverän mit 90:72 (52:36) durch und feierte im zweiten Spiel den ersten Sieg in der europäischen Königsklasse.

Bester Werfer der Gäste vor 700 Zuschauern war Nick Weiler-Babb mit 15 Punkten. Bei den Berlinern, die auch ihr zweites Spiel in der EuroLeague verloren, traf Marcus Eriksson ebenfalls mit 15 Zählern am Besten. "Die Verteidigung war der Schlüssel. Wir waren ein bisschen nervös, aber als wir aggressiver wurden, waren wir besser", sagte der Münchner Vladimir Lucic, der 14 Punkte erzielte, bei MagentaSport: "Das zweite Viertel war so, wie wir spielen wollen."

Fußball, Manuel Neuer: Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer geht mit viel Respekt, aber einer optimistischen Einstellung in die Terminhatz der kommenden Monate. "Lamentieren hilft nicht", sagte der Bayern-Keeper vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Kiew (Samstag, 20.45 Uhr/ARD): "Die vielen Spiele können auch etwas Positives sein. Sicherlich wäre es schön, "mal eine Auszeit zu haben, aber die können wir uns nicht nehmen", betonte Neuer. "Wir werden bis zum nächsten Sommer sehr viele Spiele vor der Brust haben. Es ist dann eben weniger Training und immer mehr Wettbewerb."

Nur zwei Tage nach dem Spiel gegen die Schweiz am Dienstag ist Bayern München schon wieder in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1. FC Düren gefordert. Keine 48 Stunden später geht es in der Liga auswärts gegen Arminia Bielefeld. Es folgen reichlich englische Wochen mit Bundesliga, Champions League und weiteren drei Länderspielen in diesem Jahr.

Motorsport, Formel 1: Das Auftakttraining auf dem Nürburgring ist abgesagt worden. Die schlechten Wetterbedingungen machten eine Austragung der ersten eineinhalbstündigen Einheit am Freitag unmöglich. Dies teilte die Rennleitung mit. Da der Rettungshubschrauber bei Nebel und nass-kaltem Wetter im Notfall nicht abheben konnte, wurde der für 11.00 Uhr angesetzte Start des ersten Trainings für den Grand Prix der Eifel zunächst verschoben. Mick Schumacher sollte im ersten Freien Training für Alfa Romeo sein Formel-1-Trainingsdebüt geben. Das zweite Freie Training soll ab 15.00 Uhr gefahren werden.