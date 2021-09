Beim Torjubel führte Cristiano Ronaldo mal wieder seinen nackten Astraloberkörper vor, und auch in den Statements nach dem Spiel kam das mächtige Ego von Portugals Rekordstürmer zum Ausdruck: "Ich höre mit dem Torezählen noch lange nicht auf", drohte Ronaldo der Fußballwelt, nachdem er durch zwei spät erzielte Treffer Portugals 2:1 (0:1)- Heimsieg in der WM-Qualifikation gegen Irland gesichert hatte. Wenige Tage nach den Turbulenzen um seinen Transfer von Juventus Turin zu Manchester United war der 36-Jährige auch in Faro der Hauptdarsteller. Dabei ging es schlecht los für ihn: In der 15. Minute scheiterte er per Foulelfmeter an Irlands Torwart Gavin Bazunu. Doch als die bisher punktlosen Iren nach einem Tor von John Egan (45.) schon fast der Überraschungssieger waren, drehte Ronaldo groß auf. Sein Doppelpack zum 1:1 (89.) und 2:1 (90.+6) machte ihn zum alleinigen Weltrekord-Torschützen in Länderspielen. Mit 111 Toren für Portugal hat Ronaldo nun den Iraner Ali Daei (109) überholt. "Von allen Rekorden in meiner Karriere - und zum Glück waren das ein paar - ist dieser etwas ganz Besonderes", teilte Ronaldo mit viel Pathos mit: "111 Tore bedeuten 111 Momente der Einigkeit und Freude für Millionen von Portugiesen. Sie sind es, für die sich alle Opfer lohnen."