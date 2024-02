Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat nach dem Ende der Weltmeisterschaften in Katar sein Interesse an einer WM in Deutschland bekräftigt. "Die Fühler werden ausgestreckt. Das war auch meine Mission hier", sagte Kai Morgenroth dem Deutschlandfunk. Als möglichen Termin nannte der DSV-Vizepräsident "irgendwann in den 30er Jahren". Die nächsten Weltmeisterschaften finden in Singapur (2025), Budapest (2027) und Peking (2029) statt. Deutschland war bislang nur 1978 mit Berlin Gastgeber. Morgenroth begründete das Interesse auch mit einer möglichen Olympia-Bewerbung Deutschlands. Dann sei es "mit Sicherheit wichtig, auch in einer der Kernsportarten eine Weltmeisterschaft irgendwann nach Deutschland zu holen", sagt er. Auch der Weltverband World Aquatics unterstütze das.