Der fünfmalige Weltmeister Philip Köster hat sich nach knapp sechswöchiger Verletzungspause beim Windsurf-Weltcup in seiner Wahlheimat Gran Canaria mit einem fünften Platz zurückgemeldet. Der 29-Jährige hatte wegen eines angebrochenen Fußes pausieren müssen. "Ich denke, nach meiner Verletzung war ich so bei 80 Prozent", sagte Köster: "Deshalb gehe ich mit einem sehr guten Gefühl in den nächsten World Cup." Bei den Frauen kam Lina Erpenstein aus Kiel auf Rang drei. Gran Canaria war die vierte Station der acht Stopps umfassenden Wave-Tour, der nächste Wettbewerb findet vom 26. August bis 3. September in Peru statt.