Tennis:Djokovic zieht ins Wimbledon-Finale ein

Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic hat in Wimbledon ohne große Mühe das Endspiel erreicht. Der 36 Jahre alte Serbe gewann am Freitag beim Rasen-Klassiker sein Halbfinale gegen den Italiener Jannik Sinner klar mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) und steht damit in London zum neunten Mal im Finale. Für Djokovic war es im All England Lawn Tennis and Croquet Club der 34. Sieg in Serie. Letztmals hat der Branchenführende 2017 im Viertelfinale in Wimbledon ein Spiel verloren.

Gegen Sinner verwandelte er nach 2:46 Stunden seinen ersten Matchball und greift am Sonntag nach seinem achten Wimbledon-Titel. Damit würde er mit dem im vergangenen Jahr zurückgetretenen Schweizer Roger Federer gleichziehen. Im Endspiel am Sonntag bekommt es Djokovic entweder mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien oder dem Russen Daniil Medwedew zu tun.