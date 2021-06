Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat Abwehrspieler Nicolai Rapp vom Bundesligisten Union Berlin verpflichtet. Der 24-Jährige war zuletzt an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen. "Werder Bremen ist auch in der zweiten Liga ein großer Verein", wird Rapp in einer Vereinsmitteilung zitiert. Werder-Geschäftsführer Frank Baumann betonte: "Nicolai ist ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler, der die zweite Liga gut kennt und Potenzial für mehr hat." Rapp ist nach Anthony Jung der zweite Zugang der Norddeutschen für die kommende Spielzeit.