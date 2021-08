Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom Zweitligisten Werder Bremen, das bestätigte der Sport-Club am Mittwochabend, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Eggestein ersetzt im Freiburger Kader Baptiste Santamaria (26), der den Verein am Dienstag in Richtung Stade Rennes verlassen hatte.

"Maxi verfolgen wir natürlich schon seit Jahren", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Seine Art Fußball zu spielen und zu denken passt sehr gut zum SC. Er hat eine kluge und klare Spielweise, dazu kommt er auch immer wieder in gute Abschlusspositionen." Eggestein berichtete "nach zehn Jahren in Bremen" von einem "schweren Abschied, aber ich freue mich auch hier zu sein und ein neues Abenteuer zu starten.Eggesteins Vertrag in Bremen war noch bis 2023 gültig.