Der SV Werder Bremen muss im kommenden Spiel der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt auf Stürmer Davie Selke verzichten. Der 25-Jährige hat Leistenprobleme und steht Trainer Florian Kohfeldt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. "Aufgrund seiner Leistenproblematik ist er in Berlin beim Arzt und in physiotherapeutischer Behandlung", wurde Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, am Mittwoch von der Zeitung Weser-Kurier zitiert. Selke werde Anfang nächster Woche zurückkommen. Neben Selke fällt auch Stürmer Niclas Füllkrug aus. Der 27-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung an der Wade. Offensivmann Yuya Osako ist für die Partie wegen einer Knieprellung fraglich.