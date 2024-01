Volleyball:Herrschings Siegesserie gerissen

Herrschings Volleyballer haben ihr Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg am Samstagabend zum Rückrundenauftakt überraschend deutlich mit 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) verloren. Durch die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie ist die Mannschaft von Trainer Thomas Ranner, die zuvor auf Platz zwei der Tabelle vorgerückt war, auf Rang fünf zurückgefallen. "Lüneburg hat verdient gewonnen", sagte Ranner nach der vierten Herrschinger Saisonniederlage. "Wir sind mit hohen Erwartungen in das Spiel gegangen. Allerdings sind wir nie in unseren Rhythmus gekommen."