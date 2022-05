Thomas "Bob" Ranner, 34, wird neuer Chefcoach der WWK Volleys Herrsching. Der Münchner hatte dort 2015 seine Spielerkarriere beendet, zuletzt war er Co-Trainer beim Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Ranner () bleibt parallel Assistent des deutschen Männer-Nationalteams, rückt aber auf Klubebene näher an die Heimat. "Die Pläne, den Klub weiterzuentwickeln, haben mich überzeugt", sagte Ranner in einer VfB-Mitteilung. Zudem reize ihn die Arbeit mit Ex-Cheftrainer Max Hauser, der sich künftig um die Strategie kümmern will. Ob Ranner sein Talent als Chefkoch bei Auswärtsfahrten auch in Herrsching zeigt, ist noch offen.