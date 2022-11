Das Team des VfL Wolfsburg muss im Champions-League-Spiel gegen AS Rom auf Fußballnationalspielerin Lena Oberdorf verzichten. Nach einer Schultereckgelenkverletzung ist Oberdorf, 20, die sie sich auf der Länderspielreise in den USA verletzte, zwar wieder ins Training zurückgekehrt, die Partie am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) kommt für sie aber noch zu früh. Ebenfalls nicht nach Rom mitgeflogen ist Lisa Weiß wegen Grippesymptomen. Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot erwartet im Duell der beiden noch ungeschlagenen Teams eine schwere Aufgabe für seine Mannschaft. "Die Römerinnen sind in der Liga richtig gut unterwegs und verfügen über große internationale Erfahrung", sagte er. Gespielt wird im Stadio Domenico Francioni von Latina, rund 70 Kilometer außerhalb von Rom. Mit einem Sieg würde der deutsche Meister dem Gruppensieg näherkommen. Das Rückspiel findet am 8. Dezember in Wolfsburg statt.