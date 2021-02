Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem langjährigen Mittelfeldspieler Maximilian Arnold verlängert. Der neue Kontrakt des 26-Jährigen gilt bis 2026, wie der Klub aus Niedersachsen am Freitag mitteilte. "Ich bin stolz, dass der Verein auch weiterhin auf mich baut und dass ich Teil einer richtig starken Mannschaft bin", sagte Arnold: "Nun will ich mein Möglichstes dazu beitragen, dass es in den kommenden Jahren mit dem VfL weiter aufwärts geht."

Arnold spielt seit 2009 für den VfL, war zunächst in der Jugend aktiv und machte bislang 238 Bundesliga-Spiele, in denen er 29 Tore erzielte. Der gebürtige Riesaer ist unangenehm in Zweikämpfen und verfügt über einen sehr guten Schuss. "Es ist etwas sehr Besonderes, so lange für denselben Verein auflaufen zu können", sagte Arnold; Sportdirektor Marcel Schäfer erklärte: "Mit seiner Leidenschaft, dem unbändigen Ehrgeiz, den er in jedem Training verkörpert, und vor allem mit seiner Identifikation mit dem Klub steht er genau für den Weg, den wir beim VfL gehen wollen." In der laufenden Saison spielt Arnold konstant auf einem so hohen Niveau, dass er bei Trainer Oliver Glasner unumstrittener Stammspieler im Zentrum ist und zuletzt sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde.