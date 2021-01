Der Machtkampf beim Bundesligisten VfB Stuttgart zwischen Präsident Claus Vogt und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger spitzt sich weiter zu. Nun weigert sich Vogt "gegen den erklärten Willen meiner beiden Präsidiumsmitglieder", der für den 18. März geplanten Mitgliederversammlung mit Präsidentenwahl zuzustimmen. Seine Kollegen konterten Vogts Vorstoß mit Verweis auf eine einstimmige Präsidiumsentscheidung im November: "Dieser Beschluss ist bindend". Vogt, gegen den Hitzlsperger antreten will, verwies auf "berechtigte Interessen der Mitglieder, dass die Versammlung weder in der beabsichtigten Form als rein digitale Veranstaltung, noch zum beabsichtigten Termin stattfindet". Der VfB befinde sich "in der größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt hat".