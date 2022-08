Der angestrebte Wechsel von Stürmer Sasa Kalajdzic in die Premier League steht wohl kurz bevor. Der VfB Stuttgart und der englische Erstligist Wolverhampton Wanderers hätten sich grundsätzlich geeinigt, berichteten am Montag The Athletic und Sky. Die Ablöse für den Österreicher, der in Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag steht, soll demnach bei 18 Millionen Euro liegen (zuzüglich Boni).