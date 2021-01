Die organisierten Fans des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart haben Vorstandschef Thomas Hitzlsperger für seine "ungebührliche Attacke" auf Präsident Claus Vogt kritisiert. Vertreter des VfB-Fanausschusses forderten von der Klubführung "ein öffentliches Wort der Rückendeckung" für Vogt. Dies wäre "dringend angebracht, um weiteren Schaden vom VfB abzuwenden". In der Vorwoche hatte Hitzlsperger seine Kandidatur fürs Präsidentenamt verkündet und Vogt scharf angegriffen. Bei der Mitgliederversammlung im März will der 38-Jährige gewählt werden und Vogt so aus dem Verein drängen.

Nach Ansicht der Fans sollte diese Versammlung "in die wärmeren Monate" verlegt werden. Im März soll sie in Teilen virtuell stattfinden, zudem rechnen die Fans so zeitnah nicht mit einer Aufklärung der Datenaffäre, die im Zentrum des Machtkampfes steht. Der Vereinsbeirat lässt derweil die Bewerbung Hitzlspergers um das Präsidentenamt extern untersuchen - von einer "im Sportrecht renommierten Anwaltskanzlei". Dass der Vorstandschef zugleich e.V.-Präsident sein möchte, sei "in Bezug auf unsere Satzung, das Aktien- und Gesellschaftsrecht, die DFL-Vorgaben und Interessenskonflikte" zu prüfen, hieß es.