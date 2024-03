Fußballspieler Mahmoud Dahoud ist vor seiner möglichen Länderspielpremiere wieder von der syrischen Nationalmannschaft abgereist. Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten VfB Stuttgart habe am Dienstagmorgen das Quartier der Nationalmannschaft in Saudi-Arabien verlassen, teilte der syrische Fußballverband auf Instagram mit. Man sei nicht in der Lage gewesen, gestellte Forderungen von Dahouds Berater zu erfüllen. Der 28-Jährige hatte erst vor knapp zwei Wochen seinen Verbandswechsel bekannt gegeben. Er stand bereits zweimal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Platz, allerdings in keinem Pflichtspiel. Nach den Regularien des Weltverbandes Fifa ist ein Wechsel damit noch möglich.