Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart holt den an den 1. FC Magdeburg verliehenen Ömer Beyaz vorzeitig zurück. Der Leihvertrag wurde beendet, wie die Schwaben mitteilten. Der 19 Jahre alte Beyaz soll nun zum Stuttgarter Aufgebot gehören, das sich bis zum 13. Januar im Trainingslager in Marbella auf die restliche Saison und den Abstiegskampf vorbereitet. "Es war der Wunsch von Ömer, die Leihe zu beenden, da er sich bei uns mehr Spielzeit erhofft hatte", sagte Sportgeschäftsführer Otmar Schork vom Zweitligisten Magdeburg. Der türkische U21-Nationalspieler kam beim Aufsteiger in dieser Saison dreimal in der zweiten Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz.