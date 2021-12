Mit einer denkwürdigen Aufholjagd und dank einer Safety-Car-Phase kurz vor Schluss hat Max Verstappen seiner Formel-1-Saison die Krone aufgesetzt und sich seinen ersten WM-Titel geholt. Der Niederländer schnappte dem siebenmaligen Champion Lewis Hamilton in der allerletzten Runde von Abu Dhabi den schon sicher geglaubten Sieg weg. Hamilton bleibt bei sieben Triumphen und teilt sich den Status des Rekordchampions somit weiter mit Michael Schumacher. "Gratulation an Max und sein Team", sagte Hamilton, "es war eine unglaublich schwierige Saison, aber wir haben nie aufgegeben und auch einen tollen Job gemacht." (Der Liveticker und das Rennergebnis in der Übersicht)

Das Feuerwerk erleuchtete am Sonntagabend den Nachthimmel, Zehntausende Fans in Orange feierten Verstappens entscheidendes Manöver, und der Niederländer selbst konnte es kaum fassen. "Das ist unglaublich Jungs", funkte er mit zittriger Stimme an die Box. "Können wir das bitte in den kommenden zehn bis 15 Jahren zusammen machen?" Hamilton dagegen saß lange in seinem Auto und behielt seinen Helm auch danach noch lange auf.

Der Titelverteidiger erwischte zunächst den klar besseren Start und bog trotz Startplatz zwei als Erster nach 300 Metern in Kurve eins ein. Sechs Kehren später griff Verstappen an, drängte seinen Widersacher aber nach Ansicht der Rennkommissare von der Strecke, weswegen Hamilton die Führung behalten durfte. "Das ist unglaublich", wetterte Verstappen im Funk. Wie schon so oft in dieser Saison fühlte er sich von der Rennleitung benachteiligt. Die weichen Reifen des Niederländers, die ihm in der Frühphase eigentlich einen Vorteil geben sollten, bauten schnell ab. In der 14. von 58 Runden kam Verstappen zum Boxenstopp, Hamilton zog eine Runde später nach.

Red Bull zog nun seinen Joker, ließ Verstappen-Teamkollege Sergio "Checo" Perez lange auf der Strecke, um Hamilton einzubremsen. Der Mexikaner wehrte sich mit allen Mitteln, musste Hamilton nach einem längeren Kampf dann aber passieren lassen - doch Verstappen war wieder bis auf zwei Sekunden dran am Rivalen. "Checo ist eine Legende", funkte Verstappen. In Schlagdistanz kam er aber nicht, weswegen Red Bull volles Risiko ging und ihn bei einer virtuellen Safety-Car-Phase zu einem weiteren Reifenwechsel reinholte.

Verstappens schwierige Aufgabe lautete nun, pro Runde gut eine Sekunde wettzumachen - was ihm nicht gelang. Erst ein weiteres Safety Car fünf Umläufe vor dem Ende eröffnete Verstappen eine weitere unverhoffte Chance - und die nutzte er spektakulär.