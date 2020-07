Tennisprofi Frances Tiafoe aus den USA ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Dies teilte der Weltranglisten-81. am Samstag mit. Tiafoe musste deswegen seine weitere Teilnahme an einem Event in Atlanta absagen. Der All-American Team Cup, bei dem auch Zuschauer zugelassen sind, wurde wie geplant weiter bis Sonntag ausgetragen. Wegen der Pandemie pausiert die Tour. In einem ORF-Interview ließ Profi Dominic Thiem aus Österreich durchblicken, dass die Durchführung des wieder geplanten ersten ATP-Turniers in Washington (ab 14. August) keineswegs sicher ist; danach sollen das von Cincinnati nach New York verlegte Masters-Turnier und ab dem 31. August die US Open an gleicher Stelle folgen. Man müsse sich danach richten, was die Regierungen der Austragungsländer entschieden, sagte Thiem, der ab Dienstag ein von ihm mitorganisiertes Einladungsturnier in Kitzbühel bestreitet. "Wenn die eine Gefahr sehen, dann werden sie das Turnier, vor allem so ein großes Turnier wie die US Open in New York, nicht erlauben. Ich glaube, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen wird."