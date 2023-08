Der Weltranglistenvierte scheidet bei den US Open in Runde eins aus, ein Österreicher erlebt indes eine Renaissance.

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open in New York überraschend in der ersten Runde gescheitert. Am Montag verlor der dänische Tennis-Youngster gegen den ungesetzten Spanier Roberto Carballes Baena mit 4:6, 6:4, 3:6, 2:6. Ex-Titelträger Dominic Thiem aus Österreich überstand dagegen zum ersten Mal seit über zwei Jahren die erste Runde eines Grand Slams.

Gegen den an Position 25 gesetzten Kasachen Alexander Bublik gewann der Sieger von 2020 zum Auftakt in New York mit 6:3, 6:2, 6:4. Der 20-jährige Rune, bei den French Open sowie in Wimbledon in diesem Jahr Viertelfinalist, musste indes hatte körperlicher Probleme. In einer medizinischen Auszeit war Rune im dritten Satz am Oberschenkel behandelt worden. "Es ist sehr besonders, denn es war eine lange Zeit. Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als hier mit all den Erinnerungen", sagte Thiem.