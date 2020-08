Bundesligist Union Berlin hat Stürmer Cedric Teuchert verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Schalke 04 in die Hauptstadt. Über die Vertragsdauer machte Union keine Angaben, das Arbeitspapier ist aber für die Bundesliga und 2. Liga gültig. Teuchert trainierte bereits am Samstag mit den Berlinern. Er war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen und erzielte in 23 Ligapartien sechs Tore.