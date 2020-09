Stürmer Joel Pohjanpalo ist Sommer-Zugang Nummer elf bei Union Berlin. Der Bundesligist leiht den 26 Jahre alten Finnen für eine Saison von Bayer Leverkusen aus. "Nach dem halben Jahr beim HSV ist es für mich wichtig, weiterhin die Chance zu haben, mich auf höchstem Niveau zu beweisen", sagte Pohjanpalo, der in Leverkusen einen Vertrag bis Juni 2022 besitzt und zuletzt bereits für ein halbes Jahr an den Hamburger SV verliehen war. Dort erzielte er in 14 Zweitligaspielen neun Tore. Union sicherte sich für Pohjanpalo zudem eine anschließende Kaufoption. Die Verletzungspause von Stürmer Anthony Ujah hat die Eisernen dazu veranlasst, personell nachzulegen. Für den Angriff waren zuvor Ex-Nationalspieler Max Kruse, Taiwo Awoniyi und Cedric Teuchert gekommen. Sebastian Andersson, bester Union-Torschütze der Vorsaison, ist zum 1. FC Köln gewechselt.