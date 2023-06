Ulm ist deutscher Basketballmeister:Eine Geschichte wie im Sportfilm

Für einen Moment größer als das Münster: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden die Ulmer Basketballer deutscher Meister - und fast alles an diesem Titel ist eine Überraschung.

Von Ulrich Hartmann

Ulms Trainer Anton Gavel dankte seiner Frau Elena. Ulms Flügelspieler Karim Jallow dankte seiner Oma Ingrid. Und der tief enttäuschte Bonner Spielmacher TJ Shorts dankte Jesus. Am Ende der Basketball-Saison ging es zu wie bei der Oscar-Verleihung, mit dem Unterschied, dass die Emotionen in der Ulmer Arena viel extremer waren als jemals in Hollywood.

Die Geschichte des neuen deutschen Basketball-Meisters Ratiopharm Ulm taugt für einen ebenso spannenden wie emotionalen Sportfilm, so sensationell ist dieses Drehbuch über einen Klub, der noch nie Meister war, die Hauptrunde bloß als Siebter beendete und dann drei fast perfekte Playoff-Runden hinlegte gegen den Titelverteidiger Alba Berlin, den Pokalsieger Bayern München und schließlich den Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn. Dieser Triumph lässt den Ulmer Basketball zumindest für ein paar Tage größer erscheinen als das örtliche Münster. "Das ist phänomenal", jubilierte der Sportdirektor Thorsten Leibenath am Mikrofon von Magenta-TV. "Das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte." Nun herrscht Ausnahmezustand in Ulm, um Ulm und um Ulm herum.

Das ohnehin schon überraschend besetzte Finale der Basketball-Bundesliga endete am Freitagabend nach dem vierten Spiel mit der größten aller Überraschungen. Ulm besiegte den Hauptrunden-Ersten Bonn mit 74:70 und damit in der Serie mit 3:1. Damit hatte noch vor ein paar Wochen niemand rechnen können, weder die Ulmer Mannschaft noch ihr emotionales Publikum. Es wurde geweint, getanzt, getrunken und mit Schaumwein gespritzt. So wurde schon lange kein Meistertitel mehr gefeiert, aber ein Titel war wohl auch schon lange nicht mehr so besonders wie dieser.

Nach drei verlorenen Finals (1998, 2012, 2016) gelang den Schwaben im vierten Versuch der erste Meistertitel. Bonn hingegen erlitt bei seiner sechsten Finalteilnahme (nach 1997, 1999, 2001, 2008 und 2009) die sechste Niederlage. Die Rheinländer trösten sich mit dem Champions-League-Titel vor einem Monat und mit der Zusage ihres scheidenden Hauptsponsors Telekom, bis zum Vertragsende 2024 nun doch noch einmal eine Million Euro mehr zu geben. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass dieser unverhoffte Segen dabei hilft, den Trainer Tuomas Iisalo und den Spielmacher TJ Shorts in Bonn zu halten.

Gavel ist der erste deutsche Meistertrainer seit Dirk Bauermann

Iisalo war nach der Hauptrunde von der Liga zum Trainer der Saison gekürt worden und Shorts zum Spieler der Saison. Doch in der Finalserie raubten ihnen der Ulmer Trainer Gavel und der brasilianische Spielmacher Yago Mateus dos Santos die Show. Cheftrainer-Debütant Gavel und sein Assistent Tyron McCoy gelten als die Väter des Erfolgs. Gavel war als Spieler vier Mal Meister mit Bamberg und ein Mal mit den Bayern - dass er auch als Trainer auf Anhieb solch ein Durchsetzungsvermögen an den Tag legen würden, hat die Branche überrascht. Gavel, 38, ist in der Basketball-Bundesliga der erste deutsche Meistertrainer seit Dirk Bauermann 2007 mit Bamberg.

Dabei war Ulms Saison sehr zögerlich losgegangen. Von den ersten sechs Spielen verlor man fünf. Die Mannschaft kam ab Oktober schwer in Fahrt. Doch dann wurde im Januar aus Mexiko der brasilianische, ehemalige NBA-Spieler Bruno Caboclo nachverpflichtet und er verstärkte nicht nur das Ulmer Kollektiv, sondern zündete auch den Turbo bei seinem Landsmann, dem 24 Jahre jungen Spielmacher Yago, der in seinem ersten halben Jahr in Ulm gewisse Schwierigkeiten gehabt hatte mit der Akklimatisierung. "Dass Bruno mitten in der Saison kam, hat mir sehr geholfen", sagte Yago Freitagnacht. Yago avancierte zum überragenden Spieler der Playoffs und wurde entsprechend zum Most Valuable Player (MVP) der Finals gekürt.

Detailansicht öffnen Yago Mateus Dos Santos wurde zum MVP der Finals gekürt. (Foto: H. Langer, H. Langer/Langer/Imago)

Mit den nötigen Takten Samba also hatten die Ulmer als Siebter so gerade eben noch die Playoffs erreicht, oder, wie Karim Jallow witzelte: "Mit Ach und Krach." Doch in diesen Playoffs tanzten sie plötzlich auf einem ganz anderen Niveau. "Jede gute Geschichte im Sport beginnt damit, dass du an dich glaubst", erklärte der Kapitän Thomas Klepeisz, "und als wir Berlin besiegten, haben wir gemerkt, was alles möglich ist". Der Flügelspieler Robin Christen bestätigte: "Wir waren zur richtigen Zeit ready." Und Yago definierte die Ulmer Formkurve in seinem brüchigen Englisch prägnant: "Better, better, better!"

Nie zuvor ist in der Basketball-Bundesliga ein Vorrunden-Siebter Meister geworden, nie zuvor hat eine Mannschaft in den drei Playoff-Runden nacheinander den Vorrunden-Zweiten (Alba Berlin, 3:1), den Vorrunden-Dritten (Bayern München, 3:0) und den Vorrunden-Ersten (Telekom Baskets Bonn, 3:1) besiegt. "Dieser Titel ist so besonders, weil er so unwahrscheinlich war", sagte Klepeisz. "Vor einem Jahr hätte ich das keinem geglaubt", gestand sein Teamkollege Philipp Herkenhoff.

In den Meister-Pokal sind alle Titelträger seit 2011 eingraviert. Bislang standen dort ausschließlich die Baskets Bamberg (sechs Mal), Alba Berlin (drei Mal) und Bayern München (drei Mal). Jetzt steht dort auch Ulm.

Detailansicht öffnen Thomas Klepeisz und Nicolas Bretzel halten ein Bild von Andreas Klee hoch. (Foto: Hafner/Nordphoto/Imago)

Den Titel widmete der Klub einem Mann, der sein Leben dem Ulmer Basketball verschrieben hatte. Der frühere Busfahrer und spätere Teambetreuer Andreas Klee hat 22 Jahre lang von diesem Titel geträumt, aber nun, als es endlich klappte, hat er es nicht mehr miterleben dürfen. Der "Kutscher", wie ihn in Ulm alle nennen, war einen Tag nach dem Halbfinalsieg gegen Bayern München im Alter von 59 Jahren verstorben.