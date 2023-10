Es hat lange gedauert. Von der Zeit, als er sich für dieses schwere Gerät entschied, das dem Turner wehtun kann, bis heute: Viele Jahre hat der Turner aus Unterhaching, der diese Disziplin mit den beiden Holzholmen erlernte unter seinem Heim-Trainer Kurt Szilier, dem Bundestrainer Andreas Hirsch, den Trainern in seiner neuen Heimat und dem Bundestrainer Valeri Belenki, warten müssen. Nun ist Lukas Dauser am Ziel. Am Sonntagabend kurz vor dem Ende dieser Weltmeisterschaft hat er alle anderen hinter sich gelassen und ist nun Weltmeister.