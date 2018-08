4. August 2018, 16:43 Uhr Turn-EM Der Schwebebalken, mit dem alles begann

In Glasgow ist Pauline Schäfer eine der Hauptdarstellerinnen. Die 21-Jährige kehrt an die Stelle zurück, an der ihr der Durchbruch gelang.

Mit ihrer mentalen Stärke ist sie Vorbild für die jüngeren Turnerinnen im deutschen Team.

Bei den European Championships erwartet sie eine besondere Atmosphäre.

Von Volker Kreisl, Glasgow

Jeder Balken ist anders. Je nach Fabrikat besteht jeder Schwebebalken aus unterschiedlich hartem Material. Bezogen ist er mit einem speziellen rutschfesten Vlies, weshalb er mal besseren, mal schlechteren Grip und schärfere oder rundere Kanten hat. Und wie gut der Fuß dann den Balken spürt, sagt Pauline Schäfer, das hänge auch vom Untergrund ab, auf dem das Gerät steht, vom Podiumsgestell, auf dem er manchmal mehr, manchmal weniger schwingt. Schäfer sagt: "Der Balken von Glasgow fühlt sich gut an."

Das Problem ist aber, dass nicht nur jeder Balken, sondern auch jeder Kopf anders ist, jedes Nervenkostüm und jedes Bein. Und manche Fußsohle kriegt auch auf einem ideal eingerichteten Schwebebalken keinen Halt, wie am Donnerstagabend, während der Europameisterschaft in Glasgow, bei Schäfers Mitturnerinnen.

So kam also dieses Ergebnis zustande, nach dem im Team des Deutschen Turnerbundes alle hin- und hergerissen waren. Sollten sie heulen? Oder durften sie sich doch freuen? Sie hatten erst Erfolge errungen, mit zwei Finaleinzügen von Sarah Voss am Sprung und Kim Bui am Stufenbarren, aber dann stürzten Voss und Leah Grießer regelrecht vom Balken ab. Jede verlor jeweils dreimal die Balance und sprang oder fiel herunter. Das Team verpasste das Finale am Samstag, was andererseits am Sonntag (17 Uhr/ZDF) schnell wieder abgehakt sein könnte. Da könnte nämlich Pauline Schäfer, die sich auf dem Balken von Glasgow ja wohlfühlt, Europameisterin werden. Den Weltmeister-Titel errang sie schon im vergangenen Oktober.

Schäfer lässt still ihre Erfolge sprechen

Die 21-Jährige bleibt also in der Rolle der Hauptdarstellerin, die sie nach ihrem WM-Erfolg in Montreal automatisch eingenommen hatte, und die eigentlich gar nicht zu ihr passt. Schäfer ist eine zurückhaltende Sportlerin, die fortwährend an ihrer eigenen Form bastelt, abends auf einer Schule an ihrem Abitur arbeitet und ansonsten still ihre Erfolge sprechen lässt.

Im Grunde ist Schäfer die Begründerin einer neuen Balken-Zeit im deutschen Turnen. In einer Phase, als sich viele Talente im Verband auf Stufenbarren, Boden und Sprung verlegten, hatte Jugendturnerin Schäfer schon Spaß daran, auf einem zehn Zentimeter breiten Gerät Figuren auszuprobieren. Die Tipps der kanadischen Balken-Pädagogin Carol-Ann Orchard, die den anderen Deutschen manche Paranoia vor diesem angeblichen Zittergerät nahm, waren für Schäfer nur eine Ergänzung.

Vor knapp drei Jahren gelang ihr der Durchbruch, an exakt derselben Stelle wie beim zwiespältigen deutschen Balkenaufritt am Donnerstag: Glasgow, SSE-Arena, westliche Podiumsseite, links von der riesigen Monitorwand. Da stand schon bei der WM 2015 der Balken. Allein schon ins Finale gekommen zu sein, war ein Erfolg gewesen, und dann turnte Schäfer unbeeindruckt vom großen Moment eine vergleichsweise schlichte Übung sauber durch, gewann Bronze und stand auf einmal auf der großen Bühne ganz links bei der Medaillenzeremonie. Als Balkendritte.

Seitdem war deutlich, dass die deutsche Angst vor diesem Gerät auch eine Illusion war. Neben Schäfer dokumentierte dies auch Tabea Alt aus Ludwigsburg mit WM-Bronze in Montreal, ehe sie Schulterbeschwerden bekam, wegen denen sie seit Monaten schon ausfällt. Dass es nun in Glasgow zu einem Rückschlag fürs Team kam, muss diese Entwicklung nicht bremsen, denn es gibt ja klare Gründe dafür.