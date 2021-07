Türkgücü München hat Tim Rieder verpflichtet. Der 27-jährige Defensivspezialist wechselt vom Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern an die Heinrich-Wieland-Straße - und damit zurück in seine Heimat. Denn Rieder ist in Dachau aufgewachsen, als Siebenjähriger schloss er sich dem Nachwuchs des FC Bayern München an und durchlief zehn Jahre lang die Jugendmannschaften. Danach wechselte Rieder nach Augsburg, wo er hauptsächlich für die U23-Mannschaft, aber auch bei den Profis zum Einsatz kam. 2020 folgte der Schritt nach Kaiserslautern. "Tim ist enorm zweikampf- und kopfballstark, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen und soll unserer Defensive noch mehr Stabilität verleihen", sagt Türkgücüs Sportlicher Leiter Roman Plesche.