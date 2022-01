Stürmer Petar Sliskovic, 30, verlässt den Fußball-Drittligisten Türkgücü München und schließt sich dem Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden an. Er erhält dort einen Vertrag bis Juni 2023, wie der SVWW am Montag mitteilte. Sliskovic spielte auch schon für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga. In der dritten Liga absolvierte er 141 Partien und erzielte dabei 39 Tore. Er war im Sommer 2020 vom MSV Duisburg zu Türkgücü gekommen.