Der Ausgleich in der Best-of-three-Serie war den Wasserburgerinnen am 1. Mai in eigener Halle mit viel Mühe gelungen. Nach der Auswärtsniederlage zum Start - das Heimrecht war getauscht worden und Wasserburg zunächst mit einer 75:81-Niederlage in Bad Homburg in Rückstand geraten - hatten sie am Maifeiertag kurz vor der Schlusssirene einen 65:63-Zittersieg erreicht. Sophie Perners Treffer fiel sieben Sekunden vor dem Ende, im Gegenzug vergaben die Gäste einen Korbleger. "Zäh" fand TSV-Coach Luis Prantl diese Partie, "man merkt die Müdigkeit". Am Sonntag war sie dann nicht mehr zu bemerken.