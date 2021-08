1000 Löwenfans und mehr werden erwartet, wenn der TSV 1860 München an diesem Samstag (14 Uhr, BR Fernsehen) zum Duell der Traditionsvereine auf dem Betzenberg in Kaiserslautern antritt. Große Verwirrung herrschte um die Corona-Testnachweise, die die Gäste vorzeigen müssen. Der FCK hatte auf seiner Webseite mitgeteilt, es würden nur Testergebnisse aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland anerkannt, was für die Münchner Anhänger einen ziemlichen Aufwand bedeutet hätte. Der TSV 1860 gab daraufhin Entwarnung: "Alle Zertifikate aus Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland besitzen Gültigkeit." Immerhin. In Baden-Württemberg oder Hessen sollten sich Löwenfans allerdings offenbar nicht testen lassen - warum auch immer.